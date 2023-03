Paulinho Kobayashi critica arbitragem de Ferroviário x Fortaleza: ‘completou o erro’

O Ferroviário perdeu para o Fortaleza por 4 a 0, neste domingo (19), na Arena Castelão, e foi eliminado na semifinal do Campeonato Cearense. Para o técnico coral Paulinho Kobayashi, o time foi prejudicado pelo árbitro César Magalhães ao marcar um pênalti em Lucero, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), e expulsar o zagueiro Éder Lima no 1º tempo.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário “A gente tem que analisar o árbitro (César Magalhães). Ele teve a oportunidade de olhar para o vídeo. O atleta (Lucero) atrasou a jogada, bateu com a perna e o Éder nem encostou. Ele completou o erro e expulsou um atleta meu com 25 minutos. Não quero tirar mérito do Fortaleza, mas ficar com um a menos muda tudo. Ainda assim conseguimos jogar um bom futebol. Acho que a comissão de arbitragem precisa analisar a situação desse árbitro. Todo o trabalho que foi feito, em 25 minutos, ele acabou”.

Com um a menos, o time coral não conseguiu resistir à pressão leonina e foi vazado com gols de Lucero, de pênalti, além de Caio Alexandre, Calebe e Silvio Romero. Apesar da eliminação, Kobayashi ressaltou que a trajetória do Ferrão é positiva e não deve ser esquecida por conta do jogo.

Legenda: O Ferroviário não conseguiu reagir contra o Fortaleza na Arena Castelão Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

“Temos que levantar a cabeça. Perdemos o jogo. Poderia ter sido diferente. Tivemos chances. Não podemos achar que está tudo errado. A derrota não apaga em nada o que foi feito”, declarou.

Na sequência de 2023, a equipe volta a campo na quarta-feira (22), às 21h30, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra encara o Náutico, nos Aflitos, em Recife/PE, e já está classificado para as quartas de final do torneio regional - é o 3º do Grupo A, com 13 pontos.