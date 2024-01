Ferroviário lança uniformes para 2024; veja preços

O Ferroviário lançou seus uniformes para 2024. A nova coleção de jogo já está disponível na Loja Oficial do Clube. Assinadas pela T33, marca própria do clube, as camisas 1 e 2 do time coral, batizadas de Nacional e Orgulho Coral, já estão à venda para o torcedor, presencialmente no quiosque do Shopping Aldeota e na loja da Barra.

Vendas no PV

As vendas acontecerão também no estádio Presidente Vargas, local do jogo deste sábado, às 16h, contra o ASA/AL, pela Copa do Nordeste, em quiosques itinerantes nos setores de cadeiras e arquibancadas, priorizando sócios e torcedores que acompanharão a partida. A partir de domingo, ambos estarão disponíveis na loja virtual.

Legenda: O clube nomeou os dois uniformes recém lançados Foto: Divulgação / Ferroviário

Preços

O preço do modelo masculino, já disponível, é R$ 209,90. Serão também comercializados modelos femininos, por R$ 199,90, e infantis, por 189,90. Sócios-Torcedores têm desconto entre 5% e 15%, a depender dos seus planos.

Para 2024, a Nacional volta a ter listras diagonais completas, com texturas que remetem à escamas de tubarão, e agora ostentando as duas estrelas, por conta do bicampeonato nacional.

Já a Orgulho, que recebe o sobrenome Coral por conta das três cores em evidência, é a grande novidade. Ao invés das listras na vertical, como o Ferroviário usou em boa parte de sua historia, desta vez elas se apresentam em posições horizontais, relembrando times profissionais da década de 50, que usaram uniforme similar, e das categorias de base do final da década de 70 e começo da década de 80.