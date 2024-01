Ferroviário lança plano gratuito de sócio-torcedor para crianças

O Ferroviário lançou nesta segunda-feira (15), um plano de sócios gratuito, exclusivo para torcedores de até 12 anos de idade. O plano de sócio tem o nome de Tutubinha, em alusão ao simpático mascote coral, o tubarão Tutuba.

Como funciona

Para se cadastrar, o responsável pela criança deve acessar www.sociocoral.com.br, escolher o plano Tutubinha e fazer o cadastro, sem qualquer custo.

Legenda: Detalhes do Plano Tutubinha para crianças Foto: Divulgação / Ferroviário AC

Benefícios

O pequeno coral terá grandes benefícios, para além da fidelização definitiva com seu clube de coração: direito à carteirinha virtual exclusiva, com sua foto; participação em sorteios e ações futuras; desconto de 5% em compras na Loja do Ferroviário; e ainda uma rede de parcerias com promoções.

A entrada no estádio de forma gratuita, em jogos cujo mando de campo sejam do Ferroviário, segue garantida como habitual, devendo a criança estar acompanhada de um responsável e se apresentar diretamente nas catracas do estádio portando um documento de identificação oficial.