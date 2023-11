Ferroviário irá fazer amistosos contra base de Fortaleza e Ceará visando 2024

Já visando a próxima temporada, o atual campeão da Série D, Ferroviário, vai realizar dois jogos treino contra a categoria sub-20 de Ceará e Fortaleza na reta final de 2023. Os jogos servirão como preparação do elenco do Tubarão da Barra para o próximo ano, bem como, um jogo preparatório para o elenco alvinegro e tricolor que logo no começo do próximo ano já viaja para a Copinha.

O primeiro jogo será contra o sub-20 do Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, no Maracanaú, no sábado (2). O horário ainda não foi definido, mas existe a possibilidade de acontecer às 9h (de Brasília). O segundo jogo, dessa vez contra o Ceará, vai acontecer no sábado (9), na Cidade Vozão, em Itaitinga, possivelmente no mesmo horário.

A equipe Coral se reapresentou na terça-feira (21) na sede do clube e vai concluir a primeira semana de treinos no sábado (25). Na temporada de 2024, o Ferroviário vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil, as preliminares da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto