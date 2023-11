Ferroviário inicia pré-temporada e tem estreia marcada para o início de janeiro; veja detalhes

O Ferroviário inicia nesta segunda-feira (20) a sua pré-temporada, período de preparação para a disputa da temporada 2024. O técnico Matheus Costa e a sua comissão técnica iniciam os trabalhos nesta segunda na Barra do Ceará.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Tubarão da Barra, o cronograma desta segunda e desta terça-feira (21) será de apresentação da comissão técnica para reuniões. Os jogadores se apresentam na quarta-feira (22).

A estreia do Ferrão está marcada para o dia 7 de janeiro, quando a equipe coral enfrenta o ASA, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), pela Eliminatória da Copa do Nordeste 2024. A expectativa da comissão técnica é ter 46 treinos até a estreia.