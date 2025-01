Ferroviário se reapresenta visando estreia na temporada com 9 reforços e 9 remanescentes

O Ferroviário se apresentou para a temporada 2025 nesta quinta-feira (2), visando a estreia na Pré-Copa do Nordeste, já no sábado (4). O Tubarão da Barra enfrenta o Santa Cruz-RN, às 19h30 no Presidente Vargas em jogo único, por uma vaga no 2º mata-mata.

Além da Copa do Nordeste, o Ferrão joga o Campeonato Cearense (estreia no dia 19 contra o Horizonte), a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

E para a temporada 2025, o Ferrão chega de técnico novo, o português Tiago Zorro e um elenco reformulado. São nove reforços: Silvado e João Vitor (goleiros), Lucas Ramires e Jefão (zagueiros), Yohan (lateral-direito), Carlos Junio e Pablo Alves (laterais-esquerdos), Willyam Maranhão (volante) e Christian Eto’o (atacante).

Legenda: O português Tiago Zorro é o técnico do Ferroviário para a temporada 2025 Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Os remanescentes também são 9, que foram campeões da Taça Fares Lopes: João Cubas e Wesley Junio (zagueiros), Rikelmy (lateral-direito), Gharib e Janeudo (meio-campistas), e Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil (atacantes).

O restante do elenco é formado por atletas recém-promovidos das categorias de base, além de outros reforços que ainda deverão ser anunciados.

Técnico Estrangeiro após 27 anos

Após 27 anos, o Ferroviário volta a ter um treinador estrangeiro dirigindo sua equipe profissional. Antes do português Tiago Zorro, novo treinador do Ferrão, o argentino Pablo Enrique Centrone foi técnico coral em 1998.

O técnico Tiago Zorro ressaltou a importância da partida e destacou o comprometimento do elenco na preparação. Com treinamentos focados em ajustes táticos, aprimoramento físico e estratégias específicas para o confronto, o comandante demonstrou confiança no desempenho da equipe.

"Fomos bem recebidos no clube, pelos atletas e na cidade. Não houve muito tempo para trabalhar visando esta Pré-Copa, mas temos jogadores de qualidade, confiantes. Com pouco tempo de trabalho, os jogadores aceitaram bem o que foi pedido. Estou feliz com o elenco e vamos trabalhar para passar para o próximo jogo".