Ceará anuncia renovação de contrato com goleiro Bruno Ferreira; veja detalhes

O Ceará renovou o contrato do goleiro Bruno Ferreira, que está no Vovô desde a temporada de 2023. O vínculo do arqueiro com a equipe cearense agora vai até o fim de 2025.

O atleta já vestiu a camisa alvinegra em 36 jogos e foi titular na reta final da Série B do ano passado, após a lesão do companheiro Richard. Além do acesso, Bruno esteve presente também no título do Campeonato Cearense de 2024.

Junto com a renovação do goleiro, o Ceará anunciou também a extensão de contrato com o lateral-direito Rafael Ramos, como já adiantado pelo Diário do Nordeste.