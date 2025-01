Com gol em 1º jogo-treino, Waldson destaca pré-temporada do Horizonte para o Estadual

O Horizonte está em preparação visando Campeonato Cearense de 2025 e realizou seu primeiro amistoso de pré-temporada. No último dia 30 de dezembro, o Galo do Tabuleiro venceu o Pacatuba por 3 a 0, em amistoso realizado no Estádio Domingão.

A partida foi a primeira do Horizonte em uma série de amistosos que estão programados para a preparação da equipe.

O zagueiro Waldson atuou durante 45 minutos e foi um dos atletas centrais do jogo ao usar a braçadeira de capitão e também pelo gol anotado.

"Fico muito feliz em poder ajudar, ainda mais com um gol, que é sempre importante para qualquer jogador, especialmente para quem atua mais na defesa. A nossa pré-temporada tem sido muito intensa, com muito foco nos detalhes. A comissão técnica tem trabalhado bastante conosco, e isso reflete já neste primeiro resultado no amistoso. Estamos prontos para o que vem pela frente, e a expectativa para o Campeonato Cearense é a melhor possível", afirma o defensor.

Legenda: O Horizonte está em preparação para o Campeonato Cearense Foto: Diego Ceciano / Divulgação Horizonte FC

Foco total

O Horizonte vem se preparando desde o dia 16 de dezembro, sob a orientação do treinador Leandro Campos, com uma rotina de treinos alternados entre o Estádio Domingão e o Estádio Clenilsão. A equipe tem buscado aprimorar tanto o sistema defensivo quanto o ataque, ajustando todos os aspectos do time para o início da competição.

O primeiro desafio oficial será no dia 19 de janeiro, às 18h30, contra o Ferroviário, fora de casa. Waldson e seus companheiros de equipe sabem da importância desse jogo e da preparação para encarar um dos maiores clubes do estado.

"Temos que manter o foco e a disciplina que estamos aplicando nos treinos. Cada amistoso, cada treino, é uma oportunidade de melhorar. Vamos com tudo para essa estreia, com a confiança de que estamos no caminho certo", destaca Waldson.