Rodri se incomoda após Cristiano Ronaldo alegar injustiça a Vini Jr; veja

O meia espanhol Rodri, vencedor do prêmio Bola de Ouro, ficou incomodado com a opinião de Cristiano Ronaldo sobre a tradicional premiação da revista francesa France Football. Após o português dizer que o brasileiro Vinícius Júnior deveria ter sido o ganhador, o jogador do Manchester City o rebateu em entrevista ao jornal AS, da Espanha.





"Foi uma surpresa na verdade, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, sobretudo, como se elege um ganhador. Neste ano, os jornalistas que votam entenderam que eu deveria vencer. Provavelmente, foram os mesmos jornalistas que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele concordaria", disse.

Cristiano expôs sua opinião durante a Globe Soccer Awards, premiação de futebol organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA), realiza no dia 27 de dezembro.