Ex-Ferroviário, Wellington Rato renova com o São Paulo até 2026

O São Paulo renovou o vínculo do meia Wellington Rato até dezembro de 2026. O Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, antecipou o acordo entre as partes. O contrato anterior era válido até 2025. Com isso, o atleta deve receber uma valorização salarial por assinar com o clube paulista por mais um ano.

Wellington Rato chegou no São Paulo no início do ano após ser um dos destaques do Atlético-GO em 2022. Na atual temporada, foram 60 jogos, com cinco gols e oito assistências, sendo peça fundamental na conquista do título da Copa do Brasil, batendo o Flamengo na final.

O atleta, titular absoluto no esquema de Dorival Júnior, tem 31 anos e passagens por clubes como Ferroviário-CE, Joinville-SC, Sampaio Corrêa-MA, Caldense-MG, Red Bull Brasil-SP, dentre outros. Clube e jogador ainda não se pronunciaram sobre a renovação, que deve acontecer nos próximos dias.

Legenda: Wellington Rato atuou no Ferroviário em 2020, quando somou sete gols em 22 jogos Foto: divulgação / Ferroviário

Com a vaga para a Libertadores assegurada, o São Paulo deve aproveitar o fim de ano para qualificar o seu elenco visando a temporada 2024. O objetivo agora é garantir a permanência de Lucas, que tem contrato apenas até dezembro.

REFORÇOS

O São Paulo está na expectativa também de anunciar os primeiros reforços para 2024. Erick, ex-Ceará, já está contratado. O próximo nome da lista é do volante Luiz Gustavo, que fez praticamente toda sua carreira na Alemanha e esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014.



O São Paulo ainda estaria de olho em outros nomes, a exemplo do atacante Ferreirinha, do Grêmio, e do meia Emmanuel Martínez, do América-MG.