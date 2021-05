Ferroviário goleia Crato por 4 a 0 e assume liderança do Estadual; veja outros resultados

A segunda rodada do Campeonato Cearense 2021 chegou ao fim neste domingo (02). No Estádio Domingão, em Horizonte, o Ferroviário não tomou conhecimento do adversário, goleou o Crato por 4 a 0 e assumiu a liderança do certame. Wendson, Vitão, Diego Viana e Adilson Bahia marcaram os gols do Tubarão da Barra.

Com o resultado, a equipe comandada por Fransciso Diá chegou ao 8º jogo sem derrota no Campeonato Cearense. O último revés sofrido foi contra o Pacajus, pela 3ª rodada da primeira fase do Estadual, em 17 de fevereiro.

O Tubarão da Barra volta a campo na quarta-feira (05), às 16h, contra o Icasa. O duelo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

Ceará x Pacajus

Na Arena Castelão, Ceará e Pacajus empataram em 1 a 1. Testinha marcou para os visitantes, enquanto Felipe Silva igualou o marcador para os mandantes. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu faturou seu primeiro ponto na competição, passando a ocupar a 5ª colocação. O Índio do Vale do Caju, por sua vez, ocupa a 6ª posição, também com um ponto conquistado.

Legenda: Na Arena Castelão, Ceará e Pacajus empataram em 1 a 1 Foto: Kid Junior/SVM

Icasa x Atlético Cearense

Jogando fora de casa, o Atlético-CE conquistou sua primeira vitória no Campeonato Cearense. Com gols de Clisman, Otavio e Tiago Cunha, a Águia da Precabura venceu o Icasa, no Mirandão, e chegou a 3ª colocação. O Verdão do Cariri ocupa a 7ª posição do certame.

A equipe comandada por Raimundo Vágner volta a campo na quarta-feira (05), às 16h, contra o Caucaia.

Legenda: Atlético-CE conquistou a primeira vitória no Campeonato Cearense 2021 Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense