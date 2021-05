No retorno do Estadual, Ceará empata com Pacajus e garante primeiro ponto na competição

Encerrando a 2ª rodada do Campeonato Cearense 2021, o Ceará empatou com o Pacajus em 1 a 1, na Arena Castelão. Testinha marcou para os visitantes, enquanto Felipe Silva empatou o marcador para o Vovô.

Com o empate, o Ceará conquista o seu primeiro ponto no certame e passa a ocupar a 6ª colocação. O Pacajus, por sua vez, ocupa a 7ª colocação, também com um ponto conquistado.

Primeiro tempo

Ceará e Pacajus fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena Castelão. Sem utilizar o elenco principal, em virtude das disputas em paralelo da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana, a equipe alvinegra mandou a campo jogadores do time de transição.

Sob o comando de Daniel Azambuja, o Ceará iniciou pressionando a equipe adversária, mas não conseguiu alterar o marcador.

Com uma postura reativa, explorando os erros do Ceará, o Pacajus chegou com perigo ao gol defendido por Vinícius Machado. Aos 12 minutos, após cobrança de falta de Testinha, o arqueiro precisou fazer grande defesa.

Vinícius Machado, no entanto, não seria capaz de parar Testinha aos 28 minutos da 1ª etapa. Após confusão na defesa alvinegra, o camisa 10 foi esperto e abriu o marcador para o Pacajus.

Após o tento marcado pela equipe adversária, o Ceará cresceu de produção e chegou próximo ao gol, sendo parado pelo goleiro Cris, do Pacajus.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou com o Vovô balançando às redes adversárias, mas de forma irregular. Aos três minutos, Gabriel Dias cruzou na área e Alessandro empurrou, de cabeça, para o gol. No entanto, a arbitragem entendeu que o lateral-esquerdo atingiu, de maneira faltosa, o goleiro Cris.

Com dificuldade de infiltrar na marcação adversária, o Ceará explorava as laterais do campo, mas sem obter sucesso. O Pacajus, por sua vez, administrava a vantagem no placar.

A pressão alvinegra seguiu por toda a segunda etapa e deu resultado. Aos 32 minutos, Rick foi derrubado por Victor e o árbitro assinalou pênalti - convertido por Felipe Silva.

Sem chances claras para as duas equipes, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo na quinta-feira (06), às 20h, contra o Crato, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.