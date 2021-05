Daniel Azambuja explica mudança de posicionamento de Gabriel Dias e elogia Vinícius; veja coletiva

No retorno do Campeonato Estadual, o Ceará empatou com o Pacajus, na Arena Castelão, em 1 a 1. Sob o comando de Daniel Azambuja, a equipe alvinegra veio a campo com Gabriel Dias de ponta e Rick e Felipe Silva alternando como falso 9. Para o comandante alvinegro, a postura do Pacajus foi diferente do estudado por eles, necessitando mudar a estratégia ao decorrer da partida.

Daniel Azambuja Técnico do Ceará "Estudamos o Pacajus, a maneira que eles jogaram os jogos anteriores, e quando vimos na partida, hoje, eles vieram de outra forma. Então, quando vimos que eles estavam montados em uma linha de cinco, nos esperando, nós precisamos mudar nossa estratégia de jogo. No segundo tempo, tentamos colocar mais força ofensiva."

Uma das mudanças promovidas por Daniel Azambuja no segundo tempo, foi o retorno de Gabriel Dias ao seu posicionamento de origem e a entrada de André Magno, para ser o camisa 9 do Vovô na partida.

"Essa opção foi devido ao centroavante que colocamos na partida. E a partir dessa entrada, dentro dessa linha de cinco que o Pacajus fez, colocamos um extremo. Com o extremo podendo fazer esse trabalho por dentro, o corretor ficaria aberto ao Gabriel Dias. Assim, conseguiriamos ter mais jogadores no campo ofensivo."

Estreia com elogios

O duelo diante do Pacajus, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense, foi a primeira partida do goleiro Vinícius Machado com a camisa do Ceará. O arqueiro, de 21 anos, foi bastante exigido na partida e recebeu elogios de Daniel Azambuja.

Daniel Azambuja Técnico do Ceará "O Vinícius fez uma partida bastante segura dentro da nossa proposta, de saída de jogo, a ligação quando precisava fazer e mostrou personalidade. Nossos goleiros são preparados para estarem em auto nível de competição."

Próximo adversário

O Ceará volta a campo na quinta-feira (06), às 20h, contra o Crato, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.