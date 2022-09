Ferroviário define nova presidência para triênio 2023-2025; veja nomes

O Ferroviário Atlético Clube definiu a nova presidência da instituição para o triênio 2023-2025. Após encerramento do prazo de inscrição para o processo eleitoral, a única chapa registrada foi a “Ferrão de Todos”, que tem Aderson Maia Nogueira Júnior como o presidente da Diretoria Executiva.

Em nota, o time coral informou que “no caso de apenas uma única chapa concorrer à eleição, a mesma será aclamada como eleita pela maioria dos presentes”. A Assembleia Geral Ordinária tem data de convocação marcada para o dia 24 de setembro, às 9h, na Vila Olímpica Elzir Cabral.

Aderson é ex-presidente do Conselho Deliberativo do Tubarão da Barra, filho do saudoso Aderson Maia, ex-presidente da APCDEC e ABRACE. O vice é Pedro Bruno Amorim e Vasconcelos, advogado, ex-Secretário Geral da OAB-CE e também ex-Auditor do Pleno do TJDF-CE.

Os demais cargos da Diretoria Executiva, bem como as composições completas da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Fiscal, serão definidos oportunamente e oficializados após a posse. Veja abaixo a composição da chapa “Ferrão para Todos”.

Ferrão para Todos

Presidente da Diretoria Executiva | Aderson Maia Nogueira Júnior

Vice-presidente da Diretoria Executiva | Pedro Bruno Amorim e Vasconcelos

Presidente do Conselho Deliberativo | Abdon Paula Neto

Vice-presidente do Conselho Deliberativo | Rodger Raniery Holanda Costa