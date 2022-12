Ferroviário contrata atacante Ciel

O atacante Ciel é o novo reforços do Ferroviário. O experiente atacante de 40 anos assinou contrato com o Tubarão da Barra para a temporada 2023.

De acordo com o Ferroviário, o contrato de Ciel com o Ferrão vai até o final do Estadual - que termina em abril - mas há uma cláusula de renovação para a Série D do Campeonato Brasileiro no 2º semestre. Ele utilizará a camisa 99 no Ferrão e foi anunciado pelo clube nas redes sociais.

Em 2023, o Ferroviário jogará a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, paralelamente ao Estadual.

Boa fase

Ciel chega após boa passagem pelo Tombense/MG. Lá, foi o artilheiro do clube mineiro na temporada com 18 gols. Ainda este ano, passou por Caucaia-CE, Salgueiro-PE e Sampaio Corrêa-MA, anotou 33 gols e figurou entre os maiores marcadores do país.

O Ferroviário será o 5º clube cearense da carreira de Ciel: anteriormente, ele passou por Icasa, Ceará, Caucaia e Guarany de Sobral.

Nome: Jociel Ferreira da Silva (Ciel)

Posição e Idade: Atacante, 40 anos (31/03/1982)

Clubes: Santa Cruz-PE, Icasa-CE, Ceará-CE, Busan I´Park-COREIA, Fluminense-RJ, América de Natal-RN, Paços de Ferreira-PORTUGAL, ASA-AL, Shabab Dubai-EAU, Al Ahli Club-EAU, Al Ittihad Kalba-EAU, Dibba Al Fujairah-EAU, Caucaia-CE, Guarany de Sobral-CE, Salgueiro-PE, Sampaio Corrêa-MA e Tombense-MG.

