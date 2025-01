Ferroviária x Tirol pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Tirol volta a campo nesta segunda-feira (6), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Coruja enfrenta a Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, às 17h15. As equipes fazem parte do Grupo 7, junto com Jaciobá e Santos.

Na estreia, o Tirol perdeu para o Santos por 1 a 0 e busca a reabilitação. Já o time da casa, goleou o Jaciobá por 8 a 0 e lidera a chave. Os dois melhores colocados avançam.

Palpites

Onde assistir

A partida terá transmissão do Youtube do Paulistão.

FICHA TÉCNICA | Ferroviária x Tirol

Competição: 2ª rodada do Grupo 7 da Copinha.

Hora: 17h15 (de Brasília).

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara.