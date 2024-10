Fernando Miguel é visto em treino do Ceará, inicia transição e se aproxima de retorno

Fernando Miguel, goleiro do Ceará, iniciou o período de transição física após se recuperar de uma grave lesão no joelho. O jogador de 39 anos foi visto em um treino do Vovô na última quarta-feira (9) e está próximo de voltar a treinar normalmente com o elenco.

O período de transição para o campo faz parte do protocolo de recuperação após a cirurgia, que no caso de Fernando Miguel, foi de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo dos meniscos lateral e medial do joelho esquerdo.

Legenda: Fernando Miguel em treino do Ceará. Foto: THIAGO GADELHA/SVM

O goleiro ainda não está liberado para ser relacionado pelo técnico Léo Condé, o que só deve acontecer oito meses após a data da cirurgia (o que resultaria no dia 18 de novembro de 2024). Nas próximas semanas ele deve voltar aos treinamentos com o grupo.

No dia 24 de fevereiro, Fernando Miguel sofreu uma entorse no joelho durante um treino do Ceará em Porangabuçu. Ele foi submetido à cirurgia no dia 18 de março. Antes disso, ele havia defendido o Vovô em seis partidas na atual temporada, sua primeira pelo clube.