Fernandinho admite semana difícil e exalta vitória do Ceará com gol seu: 'Importantíssima'

O atacante Fernandinho marcou o gol da vitória do Ceará diante do Náutico por 1x0 no Castelão pela 4ª rodada da Série B. Foi a volta por cima do atacante, que foi expulso no Clássico-Rei da última quarta-feira, deixando o Vovô com 10 jogadores desde os 22 minutos do 1º tempo.

A crítica a ele só não foi maior porque o Vozão venceu o clássico por 2x0, na superação.

Após o jogo com o Náutico, Fernandinho admitiu semana difícil.

A gente sabe da importância de fazer um bom jogo e fazer os 3 pontos em casa. O grupo está de parabéns, apesar de eu ter feito o gol ali, mas foi todo o grupo. Foi uma semana difícil pra mim, mas Deus vem me coroando e abençoando, no silêncio, calado, me preservando de coisas ruins".

O atacante acredita que o futebol é feito de altos e baixos e que espera evoluir com o grupo.

"Futebol é isso aí mesmo, de altos e baixos. A gente está sujeito a tudo né? É procurar evoluir, foi uma vitória importantíssima".