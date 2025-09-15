Diário do Nordeste
Federações discutem novo formato da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (18)

Reunião será no Rio de Janeiro e resultado ser repassado à CBF para chancelar mudanças no torneio

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:54)
Jogada
Legenda: Nova Copa do Nordeste deverá ser mais enxuta
Foto: Fabio Souza/CBF

A reunião com os presidentes das federações nordestinas para deliberar sobre o novo formato da Copa do Nordeste já tem data para ocorrer. O encontro vai acontecer dia 18 de setembro, a partir das 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Durante a tarde da próxima quinta-feira, os dirigentes vão debater o acesso ao torneio, datas e fórmulas, depois repassar à CBF as decisões para que a competição seja incluída no calendário do futebol brasileiro para 2026, que deve ser divulgado em outubro.

A fase preliminar do Nordestão deve ser extinta. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, na semana passada, afirmou que a competição também deverá ter um número menor de partidas e sugeriu que o término ocorresse mais cedo.

"Eu estive na CBF semana passada e o que eu soube por cima é que realmente vai ter algumas mudanças, inclusive não ter a fase preliminar, dos clubes, então vai ser um formato diferente, deve diminuir a quantidade de jogos. Sempre fui muito a favor, a Copa do NE tem glamour muito grande pra gente, acho que tem que acontecer antes do início do Brasileiro", disse.

No atual formato, a Copa do Nordeste é disputada por 28 clubes (16 na fase preliminar e 12 na diretamente na fase de grupos) e disputada em 13 datas-base. O acesso ao torneio é feito pelos campeonatos estaduais, que deverão ser realizados em até 11 datas por determinação da CBF, e pelo ranking de clubes da confederação. A quantidade de clubes por estado depende do ranking de federações.

