FCF divulga tabela detalhada da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino 2021; veja jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na última quinta-feira (16) a tabela detalhada da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino 2021. Ao todo, seis equipes participarão do certame local, em duelos apenas de ida.

Equipes participantes

Ceará

Fortaleza

Guarany de Sobral

Menina Olímpica

​São Gonçalo

Tianguá

Legenda: Fortaleza Esporte Clube é o atual campeão do Campeonato Cearense Feminino Foto: Kid Jr. / SVM

O campeonato tem início previsto para o mês de outubro, com a primeira rodada sendo disputada entre os dias 9 (sábado) e 10 (domingo). O Campeonato Cearense Feminino 2021 se estenderá até 04 de dezembro.

Avançam às semifinais da competição local os quatro melhores colocados.

Confrontos da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino

1ª rodada

09/10/2021 (sábado) - Fortaleza x Guarany de Sobral, às 15h30, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú

10/10/2021 (domingo) - Ceará x Tianguá, às 15h30, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga

10/10/2021 (domingo) - São Gonçalo x Menina Olímpica, às 15h30, no Estádio Moraisão, em Maranguape

2ª rodada

16/10/2021 (sábado) - Guarany de Sobral x Ceará, às 15h30, no Estádio do Junco, em Sobral

16/10/2021 (sábado) - Menina Olímpica x Fortaleza, às 15h30, no Estádio Toca do Tigre, em Fortaleza

16/10/2021 (sábado) - Tianguá x São Gonçalo, às 15h30, no Estádio Tarcisão, em São Benedito

3ª rodada

24/10/2021 (domingo) - Ceará x Fortaleza, às 15h30, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga

24/10/2021 (domingo) - Menina Olímpica x Tianguá, às 15h30, no Estádio Toca do Tigre, em Fortaleza

24/10/2021 (domingo) - São Gonçalo x Guarany de Sobral, às 15h30, no Estádio Moraisão, em Maranguape

4ª rodada

31/10/2021 (domingo) - Ceará x Menina Olímpica, às 15h30, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga

31/10/2021 (domingo) - Fortaleza x São Gonçalo, às 15h30, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú

31/10/2021 (domingo) - Guarany de Sobral x Tianguá, às 15h30, no Estádio do Junco, em Sobral

5ª rodada

07/11/2021 (domingo) - Guarany de Sobral x Menina Olímpica, às 15h30, no Estádio do Junco, em Sobral

07/11/2021 (domingo) - São Gonçalo x Ceará, às 15h30, no Estádio Moraisão, em Maranguape

07/11/2021 (domingo) - Tianguá x Fortaleza, às 15h30, no Estádio Tarcisão, em São Benedito