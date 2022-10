FCF anuncia participantes da Copinha 2023 com quatro representantes; veja equipes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu as equipes participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Ao todo, o Estado do Ceará terá quatro representantes: Ceará, Fortaleza, Floresta e Pague Menos (CEFAT/Tirol).

Os times foram definidos via participação no Campeonato Cearense Sub-20. Os representantes foram os semifinalistas do certame local, assegurando a vaga para a Copinha. Fortaleza e Pague Menos disputarão à final, após eliminarem Floresta e Ceará, respectivamente.

A participação de quatro equipes na competição de base será inédito para o Estado. Nesta temporada, Ceará, Floresta e Fortaleza disputaram o torneio, com o Tricolor do Pici e o Alvinegro de Porangabuçu sendo eliminados na 1ª fase do mata-mata.

O Diário do Nordeste apurou que a vaga obtida veio por convite da Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição. Após a visita do presidente Mauro Carmélio, da Federação Cearense de Futebol, para tratar de parcerias entre as federações e o intercâmbio de arbitragens.

