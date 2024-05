'Faltava uma vitória convincente', afirma Tinga após Fortaleza conquistar vaga na final do Nordestão

Capitão do Fortaleza, Tinga celebrou a vitória robusta diante do Sport na Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici venceu o time pernambucano por 4 a 1, na Arena Pernambuco, e garantiu vaga no torneio regional. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda vinha de uma sequência de sete jogos sem vitórias. O jogador do time cearense

"Era o que estava faltando. Acho que a gente teve muita eficiência contra o Vasco também, mas sofremos três gols. Vacilo de todo o time. A gente estava triste, pois faltava uma vitória convincente na temporada. Hoje a gente fez tudo. Dar os parabéns para a comissão técnica, que trabalhou muito o nosso time para jogar essa partida. Neutralizamos os espaços do Sport. Eles tentaram jogar, e a gente foi com muita intensidade no primeiro tempo", analisou o jogador em entrevista à ESPN.

"Corremos muito, mas fomos eficientes. Então, isso é determinante para um time que consegue chegar ali cinco, seis vezes e fazer quatro gols. É dar parabéns ao grupo, que está batalhando tanto. E agora chegar numa final de Copa do Nordeste novamente, a gente fica muito feliz. Agora é recuperar, descansar, que tem a Sul-Americana. Vamos fazer de tudo, com muita humildade, para conseguir o primeiro lugar", completou.

O Fortaleza volta a campo no sábado, quando enfrenta o Sportivo Trinidense no último jogo da Fase de Grupos da Sul-Americana. Pela Copa do Nordeste, o time cearense vai enfrentar o CRB em jogo com duas finais. Os duelos vão ocorrer em junho.