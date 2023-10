Exército da Colômbia realiza força-tarefa na busca por pai de jogador do Liverpool; entenda o caso

Na noite deste sábado (28), os pais do atacante colombiano Luis Díaz, do Liverpool, da Inglaterra, foram sequestrados por homens armados na cidade de Barrancas. A informação foi divulgada pelo Exército da Colômbia, que está envolvido em uma força tarefa para resgatar o pai do jogador, Luis Manuel, que segue como refém. A mãe do atleta, Cilenis, foi resgatada após negociações entre as partes.

Ao todo, mais de 120 soldados das forças armadas colombianas estão envolvidos na operação, que ocorre no norte do país, e seguem na busca pelo pai do atacante. "Durante a noite e a madrugada mobilizamos dois pelotões motorizados, drones, postos de controle, helicópteros, um avião com radar especializado e mais de 120 homens para a busca", afirma o exercito colombiano em nota.

As autoridades colombianas estão oferecendo uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de R$ 240 mil) por "informações que permitam o resgate de Luis Manuel Díaz e a captura dos responsáveis por este crime".

Por decisión de @MinDefensa @Ivan_Velasquez se ofrece una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información que permita el rescate del señor Luis Manuel Díaz y la captura de los responsables de esta acción criminal. pic.twitter.com/ZvxgnhVv3O — General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) October 29, 2023

No entanto, os investigadores não deram detalhes sobre o sequestro, mas a imprensa local afirma que Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda estavam em um posto de gasolina na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira (norte, fronteiriço com a Venezuela), prestes a irem para casa, quando foram interceptados por homens armados em motocicletas. Após a abordagem os bandidos os guiaram no próprio carro até o cativeiro.