Executivo de futebol do Fortaleza diz que não negocia com Benevenuto e busca camisa 9 "urgente"

Na manhã desta terça-feira (30) o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o balanço das contratações deste início de temporada do Tricolor do Pici. Para o dirigente, apesar dos noves reforços já anunciados, o clube ainda tem carências a serem solucionadas.

“A gente tem carências e vamos contratar o que for preciso. Precisamos urgente de um camisa 9 de área. Hoje, só temos Wellington Paulista e Coutinho. Não é fácil você encontrar um atacante goleador no mercado, mas estamos trabalhando em busca disso. Caso apareça alguma oportunidade de negócio bom para o clube, nem que seja necessário tirar um jogador do grupo. Nossa maior carência, neste momento, é um camisa 9.”

O dirigente descartou, ainda, qualquer negociação com o zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo.

“Não tem nenhuma negociação por enquanto. Marcelo Benevenuto é jogador do Botafogo, inclusive jogou este final de semana. Se aparecer alguma mudança de momento, que seja boa para o clube, a gente vai tentar. Mas, a princípio o atleta é do Botafogo.”

Foram nove reforços anunciados, entre eles o lateral-direito Yago Pikachu, o volante Gustavo Blanco e o atacante Robson. Porém, para Papellin, não há determinação de quantos jogadores serão contratados para a temporada 2021 do Fortaleza.

“Não tem quantidade. Se aparecer oportunidade de mercado, nós vamos trazer. Não tem determinado quantos jogadores vamos trazer, isso depende muito do desempenho do grupo. Temos que ter paciência, pois até o prazo final das inscrições vão chegar as peças necessárias.”

Assista à coletiva na íntegra:

Em defesa de Enderson Moreira

A relação de Enderson Moreira com o torcedor tricolor está desgastada, em virtude do baixo desempenho apresentado nas partidas deste início de temporada. No entanto, para o dirigente, nenhum treinador conseguiria montar uma estratégia de jogo ou achar uma formação ideal, com tantos jogos a disputar.

“Em 24 dias, nós jogamos oito partidas. Disputamos 24 pontos, ganhamos 17, um aproveitamento de 71%. Fizemos nove gols e sofremos apenas três. Um grande problema que tínhamos na Série A, que só nas últimas três partidas nós sofremos nove gols, e nós tivemos um avanço nessa parte defensiva. Não tem nenhum treinador no mundo que vai conseguir montar uma estratégia de jogo ou achar a formação ideal do time, neste calendário que estamos enfrentando. Queria passar esse argumento para o torcedor “desarmar o seu espírito” e avaliar, realmente, o trabalho do nosso treinador. Outra coisa, vocês não estão acompanhando o dia-a-dia do clube. Coisa que temos acompanhado, o trabalho dele, as palestras, a convivência com os funcionários. Mais do que ninguém nós sabemos quando um trabalho está sendo bem feito ou não. O que eu peço é um pouco mais de paciência.”

O Fortaleza volta a campo neste sábado (3) contra o Bahia, na Arena Castelão, às 16h. O duelo é válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.