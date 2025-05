Executivo de futebol do Ceará se pronuncia sobre possível volta de Vina ao clube

O meia Vina voltou a ser especulado no Ceará nas últimas semanas, após postagens enigmáticas nas redes sociais. Lucas Drubscky, executivo de futebol do Vovô, se pronunciou sobre as especulações em entrevista ao programa Charla Podcast.

“É um assunto muito grande, um jogador com uma história no clube, que mexe com o anseio da torcida. A gente tem que pensar com muito carinho. Ele vem de uma situação financeira um pouquinho diferente, então não é simples”, disse o executivo na entrevista.

Questionado pelos apresentadores se, neste momento, haveria alguma negociação em andamento entre Ceará e Vina, Lucas Drubscky foi categórico em afirmar que não. O Diário do Nordeste apurou que a possibilidade sequer foi conversada internamente no clube.

Ele tem uma abertura muito grande, principalmente com o presidente, que esteve aqui com ele na época. Eles têm uma relação, então ele tem canal de comunicação, isso aí claro, por questões óbvias. Lucas Drubscky Em entrevista ao Charla Podcast

Aos 34 anos, Vina defende atualmente o Al-Jubail, do futebol da Arábia Saudita. Na atual temporada, ele soma 17 jogos disputados e oito gols marcados. Ele deixou o Ceará em 2023, após mais de três temporadas atuando pelo Vovô.