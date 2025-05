Com adiamento do jogo da 10ª rodada no fim de semana, o que Condé pode ajustar no Ceará em 10 dias?

O Ceará terá um intervalo de 10 dias até o próximo jogo da equipe, devido ao adiamento do jogo que seria agora no fim de semana, 24, contra o Botafogo, fora de casa, pela 10ª rodada da Série A. O jogo foi adiado por questões de segurança, já que no sábado, será disputado Fluminense e Vasco, e o Bota só poderia jogar na data, por compromissos pela Libertadores.

Assim, Léo Condé terá 10 dias para preparar o Vozão para o jogo da 11ª rodada, contra o Atlético/MG, no Castelão, no dia 1º de junho, às 18h30. A partida contra o Bota, será disputada na sequência, no dia 4 de junho, no estádio Nilton Santos.

Sem dívida o treinador do Vovô comemorou o período, raro no insano calendário do futebol brasileiro.

E o que Condé pode trabalhar até lá para ajustar a equipe?

1) Parte física

Legenda: Mugni está entre os titulares do Vovõ que atuaram nos 3 jogos seguidos Foto: DAVI ROCHA / SVM

Em 11 dias, o Vovô fez 3 partidas, contra Vitória, Sport e Palmeiras, utilizando praticamente a mesma formação. O time jogou um jogo a cada 3,5 dias e os titulares estão muito desgastados. Será a oportunidade de recuperar a parte física de atletas. Dos titulares, 8 deles atuaram nos 3 jogos.

2) Disponibilizar Matheus Bahia, Pedro Raul e Fernandinho

Legenda: Matheus Bahia deixou o jogo na quinta-feira com dores na a coxa direita Foto: DAVI ROCHA / SVM

Além de recuperar fisicamente os jogadores desgastados, o período servirá para também jogadores que estão contundidos ou precisam se recuperar.

Matheus Bahia sentiu a coxa direita contra o Palmeiras na quinta-feira, Pedro Raul jogou no sacrifício contra o Verdão por dores no tornozelo e Fernandinho está na transição após cirurgia no ombro e voltará a treinar em breve.

3) Dinâmicas ofensivas

Condé terá tempo para trabalhar dinâmicas, variações ofensivas, da principal carência da equipe no últimos jogos. O Ceará tem criado pouco, principalmente fora de casa, e treinos táticos podem ajustar dinâmicas ofensivas e melhorar o desempenho nos jogos.

4) Opções táticas

Léo Condé é um treinador que fixa um time base e tem feito muito bem no Ceará, com o time encaixado. Mas um treinador também precisa de tempo para variar opções táticas para o decorrer do jogo. Ter opções diversas de jogo pode ajudar, tendo opções como Rafael Ramos, Bruno Tubarão, Lourenço, Rômulo, Matheus Araújo, Aylon, Guilherme, entre outros.