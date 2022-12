Ex-Fortaleza, volante Felipe é anunciado como novo reforço do Goiás

Felipe foi anunciado, nesta sexta-feira (23), como novo reforço do Goiás. O volante é o nono reforço da equipe esmeraldina para a temporada de 2023. O Fortaleza se despediu do jogador com agradecimento pelo profissionalismo. Além disso, relembrou a longa trajetória do atleta vestindo a camisa tricolor.

Nascido em Maranguape,Felipe chegou ao Leão em 2015. Em sete anos defendendo o Tricolor, o volante atuou em 292 jogos, fez 10 gols, deu 14 assistências. Além disso, conquistou dois acessos (para as Séries B e A) e acumulou 10 títulos.

O cearense também atuou em três das oito temporadas em que o clube esteve na Série C. O volante participou de outros momentos da equipe na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, além da campanha histórica no Brasileirão de 2021.

Entre as conquistas com o Leão, está o título da Série B (2018), os dois da Copa do Nordeste (2019 e 2022), além de cinco taças do Cearense. Nas redes sociais, o volante de 28 anos se despediu dos torcedores e do ex-clube.

ACERTO COM O GOIÁS

O vínculo do atleta com o Fortaleza ia até o fim de 2023. No entanto, ele optou por deixar a equipe. Felipe é a nona contratação do Esmeraldino para a próxima temporada e será comandado pelo técnico Guto Ferreira. Veja anúncio do clube: