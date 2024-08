Ex-Fortaleza, Rebeca é convocada para disputar a Copa do Mundo Sub-20 pela Seleção Brasileira

Ex-Fortaleza e atual jogadora do Cruzeiro, Rebeca Costa foi convocada para disputar a Copa do Mundo Feminina Sub-20. A treinadora Rosana Augusto divulgou a lista de 21 jogadoras nesta segunda-feira (12). A competição tem início no dia 31 de agosto e vai até 22 de setembro, na Colômbia.

O nome da cearense natural de Pindoretama é nome constante nas seleções de base Sub-17 e Sub-20. No time mineiro desde setembro de 2023, ela venceu a disputa do campeonato estadual com a Raposa e disputa o Brasileirão. Além disso, acumula um Cearense Feminino e o título de campeã no Sul-Americano Sub-17.

O Brasil encara a seleção de Fiji na estreia, dia 31 de agosto, às 20h (de Brasil). Depois, o grupo enfrenta a França, no dia 3 de setembro, às 19h (de Brasília). Os duelos serão no Estádio Atanasio Girardot. Para fechar o grupo, o time comandado por Rosana Augusto joga contra o Canadá, a partir das 22h (de Brasília), em 6 de setembro.

A jogadora celebrou o momento nas redes sociais.

ATLETAS CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Mari Ribeiro - Internacional

Rillary - Corinthians

Nanda Mayrink - Barry University (EUA)

DEFENSORAS

Duda Mineira - Corinthians

Guta - UCF Soccer (EUA)

Rebeca - Cruzeiro

Carla - Internacional

Guimarães - Botafogo

Gi Fernandes - Corinthians

Ravena - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Maiara - Sporting (POR)

Vi Amaral - São Paulo

Lara Dantas - Florida State University (EUA)

Carol - Fluminense

Marzia - Internacional

ATACANTES