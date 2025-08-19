Diário do Nordeste
Ex-Fortaleza, Marcelinho Paraíba deve comandar categoria de base de time europeu

Ex-jogador defendeu times como Fortaleza, São Paulo e Olympique de Marselha

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:14)
Jogada
Legenda: Ex-Fortaleza, Marcelinho Paraíba deve comandar categoria de base de time europeu
Foto: Lucas de Menezes/Agência Diário

O ex-jogador Marcelinho Paraíba, que defendeu o Fortaleza na temporada 2014, tem negociações avançadas para ser o novo treinador de uma das categorias de base do Hertha Berlin, clube da Alemanha onde o brasileiro é considerado ídolo.

De acordo com informações do jornalista Matheus Aquino, do ge, as conversas estão avançadas entre Marcelinho e Hertha Berlin, mas ainda não há confirmação sobre qual categoria da base do time alemão o ex-jogador irá comandar enquanto técnico.

Hoje com 49 anos, Marcelinho Paraíba iniciou a sua trajetória como treinador de futebol após se aposentar dos gramados, em 2020. Como jogador, ele defendeu, além do Fortaleza, times como Coritiba, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

Ele também teve experiências como jogador no futebol europeu, onde defendeu o Hertha Berlin por seis temporadas e quase 200 jogos, Wolfsburg e Olympique de Marselha. Pelo Fortaleza, em 2014, foram 44 jogos e 14 gols marcados.

