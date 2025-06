Ex-Ceará, Tiago Nunes é o novo técnico da LDU, que está nas oitavas da Libertadores

O técnico Tiago Nunes, que comandou o Ceará entre as temporadas 2021 e 2022, foi anunciado como o novo treinador da LDU, tradicional time do Equador, que disputa as oitavas de final da Libertadores 2025.

Nunes tem consolidado sua carreira em times do futebol sul-americano. Após deixar o Ceará, ele trabalhou no Sporting Cristal, do Peru. Após uma breve passagem pelo Botafogo, ele acertou com a Universidad Católica, onde estava desde 2025.

Agora, após deixar o time chileno, o gaúcho de 45 anos foi confirmado como o novo técnico da LDU. A equipe equatoriana enfrentará o Botafogo, ex-clube de Tiago, nas oitavas de final da Libertadores 2025. Os jogos serão disputados nos dias 14 e 21 de agosto.