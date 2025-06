Em busca de mais minutos pelo Ceará, Fernandinho se sente em casa contra Sampaio Corrêa

Após reestrear pelo Ceará diante do Botafogo, o atacante Fernandinho tem a expectativa de ganhar mais minutos neste sábado (7), contra o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do torneio, dentro do Grupo B. Maranhense, o camisa 77 se sentirá em casa jogando em São Luís.

Dá (motivação a mais) pelo calor da família, pelo ambiente também, por estar em casa. Dá aquela leveza de estar de volta, poder ser abraçado pela família, deixa a gente mais leve. Eu, por estar voltando agora, pela lesão, espero poder estar ajudando a equipe, que é de suma importância pra gente Fernandinho Atacante do Ceará

Cria da base do Sampaio Corrêa, Fernandinho conhece bem o Castelão de São Luís e acredita que a maior dificuldade de jogo no estádio homônimo ao que é a casa do Vovô será o campo de jogo. “A diferença vai ser no gramado, a grama é mais fofa, maior, mas a gente vai estar se adaptando o mais rápido possível pra fazer um grande jogo", garantiu.

Ele voltou a jogar após dois meses no meio da semana, mas atuou poucos minutos. O tempo fora o fez perder a titularidade, que era realidade antes da lesão no ombro. O atacante está ciente que precisa de uma sequência de jogos para retomar o futebol que apresentava antes de se lesionar.

"O ritmo a gente constrói jogando, treinando, trabalhando a cada dia. A sequência de jogos vai ajudando a gente a melhorar o ritmo, ter mais confiança, até porque foi uma lesão muito grave. Creio que com sequências posso voltar a estar fazendo as coisas certas, melhorando a cada jogo, a cada dia", disse.

Opção para Léo Condé, Fernandinho deve iniciar o duelo contra o Sampaio no banco de reservas, mas com boas possibilidades de ser acionado durante a partida. O Vovô busca confirmar a classificação para o mata-mata do Nordestão e a melhor posição possível na classificação.