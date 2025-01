Ex-Ceará, Erick Pulga é apresentado no Bahia: 'vou fazer um excelente ano'

O atacante Erick Pulga foi apresentado oficialmente pelo Bahia nesta quinta-feira (9). Vendido pelo Ceará por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 milhões), o atleta de 23 anos ressaltou o desejo de atuar pelo tricolor baiano, além de exaltar os companheiros que só encontrava no videogame.

"Expectativa muito boa de estrear. Acredito que vou fazer um excelente ano, ajudar muito. Fui muito bem recebido por todos os jogadores. Jogadores que assisti na TV, joguei videogame, como Everton Ribeiro. Muitos outros jogadores. Rogério Ceni que assisti muito no São Paulo. E hoje ele está aqui no comando. Estou muito feliz". Erick Pulga Atacante do Bahia

Artilheiro do Vovô em 2024, Pulga assinou o novo contrato até o fim de 2029. Na coletiva, brincou com o fato de balançar as redes contra o Bahia em duas ocasiões, pelo Ceará e pelo Ferroviário.

“Fui feliz contra o Bahia. Fiz dois gols na Fonte Nova. É pedir desculpas, né?”, afirmou aos risos.

Pulga foi o 5º reforço do Bahia. O clube também anunciou o volante Erick, ex-Athletico-PR, os meias Michel Araújo e Rodrigo Nestor, ambos do São Paulo, e o atacante David Martins, do América-MG.

Veja a apresentação de Erick Pulga no Bahia