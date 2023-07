Ex-Ceará, Eduardo Barroca será o substituto de Gustavo Morínigo no Avaí

Eduardo Barroca, ex-técnico do Ceará, foi anunciado na manhã desta segunda-feira (4) como o novo treinador do Avaí, que disputa a Série B do Brasileirão. Barroca assume a vaga deixada por Gustavo Morínigo, também ex-Ceará, demitido no último domingo (3).

O treinador paraguaio Gustavo Morínigo iniciou a temporada 2023 à frente do Ceará e foi demitido do Vovô no dia 24 de abril. No dia 15 de junho, ele foi anunciado como o novo técnico do Avaí. Para o seu lugar, o Ceará contratou justamente Eduardo Barroca.

Pouco mais de dois meses depois da saída de Morínigo, o Ceará acertou a saída de Eduardo Barroca do comando técnico da equipe, no dia 28 de junho. A demissão aconteceu justamente após jogo contra o Avaí de Gustavo Morínigo.

Apenas cinco dias após a saída de Barroca do Ceará, o Avaí optou pela saída de Gustavo Morínigo do comando técnico da equipe. O substituto escolhido foi justamente Eduardo Barroca, que irá substituir Morínigo em mais uma oportunidade.

O Avaí ocupa atualmente a 19ª colocação da Série B, a vice-lanterna da competição nacional. A equipe catarinense soma apenas 11 pontos em 15 rodadas e está apenas um ponto à frente do ABC, atual último colocado do torneio.