Ex-Ceará, atacante Steven Mendoza marca primeiro gol na Turquia e celebra: 'Especial'

O atacante colombiano Steven Mendoza, conhecido como “Speed Mendoza” graças à sua velocidade, marcou seu primeiro gol com a camisa do Adana Demirspor no empate em 1 a 1 com o Samsunspor, pelo Campeonato Turco.

Experiente e com passagens por grandes clubes brasileiros como Corinthians, Santos, Ceará e Bahia, Mendoza celebrou o gol marcado neste sábado. O colombiano chegou na Turquia em fevereiro e vai se consolidando como uma das principais peças da equipe na Super Lig.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo Adana, um sentimento especial. Infelizmente não conseguimos conquistar a vitória, mas somamos um ponto importante fora de casa, contra um adversário que está próximo da gente na tabela, então, lamentamos o resultado, mas somamos um ponto que vai ser importante lá na frente”, disse.

“Ainda restam cinco rodadas para o final da competição, vamos trabalhar forte nesses últimos jogos para poder somar o maior número de pontos possíveis e terminar em uma boa posição na tabela. Na próxima partida enfrentamos o Galatasaray, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor e vamos em busca da vitória”, concluiu.

O próximo compromisso de Mendoza pelo Adana Demirspor será na próxima sexta-feira (26), contra o Galatasaray, líder do Campeonato Turco.