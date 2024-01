Ex-Ceará, atacante Jô retorna de aposentadoria e acerta com time da Série B do Brasileirão

O atacante Jô, ex-Ceará, voltou da aposentadoria e foi confirmado como novo reforço do Amazonas, time que disputará a Série B do Brasileirão em 2024. O atleta de 36 anos foi anunciado de forma oficial pelo clube amazonense, atual campeão da Série C, nesta sexta-feira (5).

A última partida de Jô foi no dia 9 de novembro de 2022, na derrota de 2 a 0 do Ceará para o Avaí. O jogo marcou o rebaixamento do Alvinegro de Porangabuçu para a Série B de 2023. Em sua passagem pelo Vovô, o ex-camisa 77 realizou 11 partidas e marcou dois gols. O mais emblemático aconteceu na partida contra o Cuiabá, que terminou com uma grande confusão nas arquibancadas do Castelão.