Ex-árbitros e comentaristas reclamam de marcação de pênalti contra o Fortaleza em jogo com Palmeiras

O lance em que o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti de Caio Alexandre em Rony tem sido assunto de debate mais do que a própria quebra de invencibilidade do Fortaleza, após 13 partidas. A equipe tricolor foi derrotada pelo Palmeiras por 3 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (17). O Palmeiras venceu o duelo por 3 a 0. Raphael Veiga converteu o pênalti, Tabata e Richard Rios também marcaram.

Veja o lance:

O lance entre o atacante do Verdão e o meia do Tricolor ocorre aos 7 minutos do primeiro tempo. Paulo César Oliveira, ex-árbitro e comentarista de arbitragem da TV Globo, analisou o momento do choque e foi enfático em dizer que não houve pênalti. Ele explica que o árbitro errou na marcação, apesar de estar bem posicionado.

"O árbitro tinha bom posicionamento, tinha ângulo para tomar a boa decisão. Às vezes a gente fala do apito nervoso em que você apita repentinamente. Ele até demorou um pouco para apitar, ele teve a oportunidade de deixar o jogo seguir. Quem está com a bola é o Caio Alexandre e quem provoca o contato é o Rony. O Caio tem a bola dominada e a ação do Rony não foi na bola. A ação do Rony foi no corpo. Ele que desequilibrou o jogador do Fortaleza. Para mim é normal, não teve impacto. O Caio está caindo e houve o choque. Para mim, não houve a penalidade, lance normal sem a necessidade do VAR", avaliou.

Renata Ruel, ex-árbitra e comentarista de arbitragem da ESPN, fez a mesma leitura.

"O Rony faz falta primeiro no defensor, vai no corpo e impede o adversário de avançar com carga imprudente inclusive, não é ombro a ombro, é falta. Wagner Magalhães bem posicionado marca pênalti, ao invés de falta. E o VAR mantém a decisão de campo. Ansiosa para ouvir o Seneme". explicou.

O jornalista Juca Kfouri, do UOL, escreveu sobre o jogo. Com o título "Palmeiras vence bem e gostoso o prejudicado Fortaleza", ele inicia o comentário dessa forma:

"No jogo dos únicos invictos no Brasileirão, o assoprador de apito inventou um pênalti absurdo em Roni e Raphael Veiga pôs o Palmeiras na frente do estafado Fortaleza, que vive em aviões e aeroportos de norte a sul do país", destacou.

O próximo desafio do Leão do Pici será diante do América-MG, neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio Raimundo Sampaio em partida válida pelo Brasileirão.

Bronca de Marcelo Paz

Em suas redes sociais, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se mostrou indignado com a decisão da arbitragem. Para Paz, o Fortaleza foi novamente prejudicado na Copa do Brasil por um erro de arbitragem.

"Tem coisas que por mais que se tente, não dá para entender. Porque o árbitro demora um tempo para marcar o pênalti inexistente? Por que o VAR não chama para ver?", disse Marcelo Paz em desabafo nas redes sociais