Estádio Mané Garrincha, em Brasília, oficializa candidatura para sediar final da Libertadores 2025

A final da Libertadores 2025 pode ser disputada no Brasil. De acordo com o ge, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) oficializando a candidatura de Brasília.

O desejo da CBF é que a final, disputada em jogo único, seja realizada no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Anteriormente no campo apenas do interesse, a candidatura foi oficializada através do ofício enviado à Conmebol.

Legenda: O Estádio Mané Garrincha, em Brasília Foto: Bruno Cesar Spada / shutterstock

Oito times brasileiros disputarão a Libertadores em 2025, sendo seis deles na fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo; e dois para a fase de Pré-Libertadores: Corinthians e Bahia.