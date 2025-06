Especulado no Ceará, volante Rodrigo Dourado deve permanecer no México

O nome do volante Rodrigo Dourado, atualmente no Atlético San Luis, do México, circulou nos últimos dias como um possível alvo do Ceará no mercado de transferências. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 30 anos não deve ser o volante contratado pelo Vovô.

As especulações tinham como base principalmente o fato de Dourado estar em reta final de contrato, com seu vínculo com o Atlético San Luis indo até o próximo dia 30. O Diário do Nordeste apurou que o jogador deve renovar contrato e permanecer no México.

O Ceará, no entanto, segue em busca da contratação de mais um volante para o seu elenco. Recentemente, o Diário do Nordeste noticiou que Jair, do Vasco, seria um dos alvos, mas teve sua permanência no time carioca confirmada pelo técnico Fernando Diniz.

Atualmente o Ceará conta com cinco volantes em seu elenco. Fernando Sobral e Dieguinho vêm sendo os titulares, com Lourenço e Lucas Lima sendo as opções imediatas de Léo Condé. Richardson, titular no início do ano, está em tratamento de lesão.