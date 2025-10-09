Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul tem novidades no ataque; veja

Carlo Ancelotti deverá escalar um ataque poderoso na Seleção Brasileira para a partida amistosa contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10). A dupla de jogadores do Real Madrid, Vini Jr. e Rodrygo, deve ser titular ao lado de outras peças de renome.

A grande dúvida seria a posição de goleiro, já que os dois principais nomes, Alisson e Ederson, foram cortados da convocação por conta de lesões sofridas nas últimas semanas. Bento, do Al-Nassr, foi o escolhido por Ancelotti para começar como titular.

Legenda: Rodrygo durante jogo da Seleção Brasileira Foto: Vitor Silva / CBF

Diante das novidades e ausências, Carlo Ancelotti levará a campo a seguinte equipe titular, de acordo com informações do ge: Bento, Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), no estádio Sang-am de Seul, na Coreia do Sul. Trata-se do primeiro de uma sequência de amistosos da Seleção Brasileira em preparação para a Copa do Mundo.