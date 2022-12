Endrick se torna a segunda maior venda da história do futebol brasileiro

A venda de Endrick para o Real Madrid, por aproximadamente 72 milhões de euros, se tornou a segunda maior da história do futebol brasileiro. O jovem atacante do Palmeiras foi anunciado como o novo reforço do Real Madrid nesta quinta-feira (15), mas só passará a vestir a camisa do clube espanhol a partir de junho de 2024, quando completará 18 anos.

O valor da venda de Endrick equivale a cerca de 409 milhões de reais na cotação atual. Em valores absolutos, a venda do atacante de 16 anos fica atrás apenas da negociação envolvendo a saída de Neymar do Santos rumo ao Barcelona em 2013. O valor da venda do camisa 10 da Seleção Brasileira foi de 88,4 milhões de euros.

CONFIRA AS MAIORES VENDAS DA HISTÓRIA DO FUTEBOL BRASILEIRO

Neymar | Santos > Barcelona | 88,4 milhões de euros

Endrick | Palmeiras > Real Madrid | 72 milhões de euros

Rodrygo | Santos > Real Madrid | 45 milhões de euros

Vinícius Júnior | Flamengo > Real Madrid | 45 milhões de euros

Lucas Moura | São Paulo > Paris Saint-Germain | 43 milhões de euros

Lucas Paquetá | Flamengo > Milan | 35 milhões de euros

Gabriel Jesus | Palmeiras > Manchester City | 32,7 milhões de euros

Oscar | Internacional > Chelsea | 31,9 milhões de euros

Denílson | São Paulo > Real Bétis | 31,5 milhões de euros

Arthur | Grêmio > Barcelona | 31 milhões de euros

UMA DAS MAIORES NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO JOGADORES SUB-21

De acordo com informações do portal Transfermarkt, divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo portal OneFootball, a venda de Endrick tornou-se a décima maior negociação envolvendo jogadores com menos de 21 anos. De acordo com a reportagem, ele ficaria atrás de nomes como Mbappé, Dembelé, João Félix e Neymar.

ENDRICK NO REAL MADRID

Endrick Felipe Moreira de Sousa tem apenas 16 anos, mas já atrai olhares atentos dos amantes do futebol há meses. O jovem atacante fez grandes atuações nas categorias de base do Palmeiras, somando números impressionantes. O bom rendimento fez o jogador ganhar oportunidades na equipe profissional: já são três gols marcados em sete jogos.

Vendido ao Real Madrid, Endrick terá mais uma temporada e meia vestindo a camisa do Palmeiras. A expectativa é que o atacante seja ainda mais aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Ele também acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira, tendo sido recentemente convocado para o Sul-Americano sub-20 2023.