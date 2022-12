Real Madrid posta vídeo celebrando contratação de Endrick; assista

O Real Madrid anunciou a contratação de Endrick, revelado nas categorias de base do Palmeiras. O clube madridista pagará 70 milhões de euros (cerca de R$ 394 milhões), com impostos inclusos, para contar com o atleta a partir de julho de 2024, quando completará 18 anos.

Nas redes sociais, o Real Madrid publicou um vídeo com melhores momentos de Endrick pelo Palmeiras nas categorias de base e no profissional, para que o torcedor madridista conheça o atacante de 16 anos.

Torcedores do Real Madrid repercutiram a contratação de Endrick. "Mais um brasileiro no time, que vai fazer história no futuro", comentou um adepto madridista. "Não cara, não, ele não pode ter 16 anos", comentou outro torcedor.

Endrick será o 5° brasileiro na equipe principal do Real Madrid. Atualmente, Vinicius Tobias, Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior integram o time de Carlo Ancelotti.

