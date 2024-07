Endrick fará sua estreia pelo Real Madrid nesta quarta-feira (31) contra o Milan; veja

O atacante brasileiro Endrick fará, nesta quarta-feira (31), sua estreia pelo Real Madrid. O clube merengue, que está nos Estados Unidos desde o início da semana para uma turnê com três amistosos, irá enfrentar o Milan, em Chicago. Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (30), Carlo Ancelotti, técnico do time madrilenho, comentou sobre as primeiras impressões do atacante ex-Palmeiras e cravou sua minutagem.

“Ele é um jogador muito jovem, muito potente e muito rápido. Estamos encantados de tê-lo junto conosco no elenco agora. Não vou pedir muitas coisas dele, pois temos que levar em conta que será um momento de muita emoção para ele (entrar em campo com a camisa do Real). Ele jogará 45 minutos (contra o Milan)” afirmou Carlo Ancelotti.

O jovem de 18 anos chegou no clube, e foi apresentado a torcida espanhola, na última sexta-feira (27). Em sua apresentação, que contou com mais de 40 mil pessoas no Santiago Bernabéu, Endrick se mostrou visivelmente emocionado e comentou sobre seu sonho em defender a equipe da capital espanhola.

“Quero agradecer a todos por virem ao Santiago Bernabéu. Não vou mentir. Não esperava tudo isso, tanta gente assim. A felicidade é muito grande. Estou muito feliz, porque sou fã do Madrid desde pequeno e agora vou jogar pelo Madrid. Estou muito feliz, minha família também”, destacou Endrick.

Além de Endrick, outros quatro brasileiros estão, atualmente, no clube, sendo: os atacantes Vinícius Junior e Rodrygo, o meio-campista Reinier (que retornou de empréstimo) e o zagueiro Éder Militão. Real Madrid e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em amistoso de pré-temporada no Soldier Field, em Chicago.