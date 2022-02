Enderson Moreira é demitido do comando do Botafogo

O técnico Enderson Moreira foi demitido do Botafogo. Campeão da Série B de 2021 pelo clube carioca, o comandante participou da montagem do elenco para a atual temporada, mas terminou desligado pela gestão nesta sexta-feira (11).

O último resultado foi a derrota para o Fluminense por 2 a 1, na quinta, pelo Campeonato Carioca. Antes, venceu o Bangu (2x0), o Madureira (4x2) e o Nova Iguaçu (2x0), além de acumular um empate com o Boavista-RJ (1x1).

Em nota oficial, a Estrela Solitária ressaltou que o profissional "conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%". Ao todo, o dirigiu o time em 31 jogos, com 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A chegada foi em julho de 2021.

A mudança faz parte do planejamento do norte-americano John Textor, investidor que comprou 90% da SAF alvinegra. O objetivo é alterar o perfil da comissão e já há um alvo: o português Luís Castro, do Al Duhail, do Catar.

Na carreira, Enderson tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como Ceará, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, Goiás e América-MG. No último ano, também dirigiu o Fortaleza, sendo demitido após eliminação na Copa do Nordeste.

Confira a nota do Botafogo

"Em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo no Clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.

No Alvinegro desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o Alvinegro em 31 jogos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas.

O Clube agradece ao profissional e sua comissão na certeza da destacada contribuição na reconstrução do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos".