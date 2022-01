Em Natal, Floresta aguarda posicionamento sobre jogo do Nordestão após casos de Covid no Globo/RN

O Floresta foi informado que 15 pessoas, entre jogadores e profissionais ligados ao Globo/RN, testaram positivo para Covid-19. Adversário de sábado, em jogo de estreia do Nordestão, o grupo cearense recebeu comunicado no fim da tarde desta sexta-feira (28), quando havia acabado de chegar a Natal (RN) para a disputa. O Lobo da Vila aguarda manifestação da CBF, da Liga do Nordeste ou das Federações de Futebol dos dois estados sobre a situação.

Ainda na mensagem encaminhada ao Floresta, via WhatsApp, o Globo/RN disse que solicitou para a Liga do Nordeste e para a CBF o adiamento da partida que, até o momento, será realizada no Estádio Barretão, às 20 horas. O Verdão da Vila Manoel Sátiro, no entanto, ainda não foi oficialmente comunicado do cancelamento do certame previsto para este sábado (29).

Equipe e comissão técnica do Floresta estão acomodados em um hotel na cidade de Natal. O grupo espera manifestação das entidades (Liga do Nordeste e CBF) sobre a partida. Ou a possibilidade de contato da Federação Cearense de Futebol com a Federação Norte-rio-grandense para envio de algum documento que comprove e respalde o cancelamento do jogo. Até lá, seguirão normalmente preparação para o desafio.

É a primeira vez que o Floresta disputa a Copa do Nordeste. Fortaleza e Ceará também representam o estado na competição. Nunca três times locais disputaram o torneio.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte