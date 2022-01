Primeiro Clássico-Rei de 2022 terá limite de 19 mil pessoas no Castelão

Ao contrário das últimas partidas de 2021, que contaram com um Castelão cheio nas rodadas decisivas da Série A, o futebol começa com restrição de 30% público total dos estádios, pelo menos nos próximos 18 dias. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) ao manter o decreto atualmente em vigor, durante live nesta sexta-feira.

Com isso, o Clássico-Rei, maior evento futebolístico do período, marcado para dia 5 de fevereiro, às 17h45, também entra no bolo de partidas atingidas, podendo reunir, no máximo, 18.900 mil torcedores (somando tricolores e alvinegros). A estreia do Tricolor do Pici contra o Sousa, neste domingo (30), às 18h, também terá esse limitador de público.

A informação foi confirmada pela Federação Cearense de Futebol (FCF). A divisão de torcida, no entanto, ainda será decidida em reunião que deve acontecer nos próximos dias.

O mando de campo da partida é do Fortaleza. Desta forma, o Tricolor do Pici perde a chance de arrecadar um bom volume financeiro com vendas de ingressos caso tivesse o estádio plenamente liberado, principalmente os da torcida visitante.