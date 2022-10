Em mosaico que irá homenagear Vojvoda, torcida do Fortaleza prepara inovação; veja detalhes

O técnico Juan Pablo Vojvoda será homenageado nas arquibancadas da Arena Castelão pela torcida do Fortaleza no dia 5 de novembro (sábado), no duelo contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O projeto é organizado pela Equipe Mosaico.

A organização visa arrecadar R$ 15 mil para a execução do projeto. Nas arquibancadas, a Equipe Mosaico projeta surpreender os torcedores com inovação. A homenagem para Vojvoda ocorre após o técnico levar o time à inédita disputa da Libertadores, realizar a melhor campanha do clube na Série A e comandar o Tricolor do Pici na briga contra o rebaixamento, mantendo a equipe em mais uma edição de Brasileirão.

O Fortaleza deve contribuir para a execução do projeto. A Equipe Mosaico ainda conta com patrocinadores que irão investir para a festa leonina. Nas redes sociais, a organização disponibilizou PIX para arrecadar valores. No confronto contra o Coritiba, nesta quinta-feira (27), urnas também estarão espalhadas na Arena Castelão.

