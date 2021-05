Em local incomum, Fortaleza e Ferroviário duelam pela liderança do Campeonato Cearense

Fortaleza e Ferroviário fazem, neste sábado, às 21h, mais um Clássico das Cores, e que vale a liderança da 2ª fase do Campeonato Cearense. E o duelo, válido pela 4ª rodada, geralmente disputado no Castelão ou PV, será no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O motivo é a impossibilidade do Castelão receber a partida, por ser palco da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia, às 16 horas no mesmo dia. E como o PV ainda não pode receber jogos por ter sido hospital de campanha para Covid-19, o jogo foi transferido para o Raimundão.

A partida é muito importante para os dois rivais, já que pode encaminhar a classificação ao vencedor. O Ferroviário lidera a 2ª Fase com 9 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Leão vem na cola, na vice-liderança, com 7. Na rodada anterior, o time coral venceu o Icasa por 3 a 0 no Castelão, enquanto o Leão, com um time reserva, só empatou com o Pacajus em 0 a 0, no estádio João Ronaldo.

Confiança no Pici

O Fortaleza ainda será comandado pelo interino Léo Porto, já que o novo técnico, Juan Pablo Vojvoda somente assume na segunda-feira (10). Para o clássico, Léo Porto deve mandar a campo o que tem de melhor, já que os titulares foram poupados diante do Pacajus.

"Tivemos uma semana muito boa de preparação para este jogo com o Ferroviário. Queremos muito a vitória. Levamos o campeonato com seriedade, como estamos levando. Vamos em busca do título, e com a chegada dele (técnico Juan Pablo Vojvoda), a gente tenha a crescer ainda mais dentro do campeonato e dos outros que venham pela frente", disse Marcelo Benevenutto.

Do meio para frente, a dupla de volantes deve seguir com Éderson e Jussa. Matheus Vargas deve novamente ocupar a criação no meio-campo. Como pontas, Pikachu e David também devem seguir. A dúvida talvez seja na posição de referência, entre Robson e Wellington Paulista.

Ferrão embalado

O Ferroviário vem embalado por 8 vitórias seguidas no Campeonato Cearense. O técnico Francisco Diá só não irá com sua força máxima por dois desfalques importantes: o volante Wallace Rato, em fase final de recuperação de lesão na coxa, e o zagueiro Richardson, com lesão no adutor.

Legenda: O Ferrão vem embalado no Campeonato Cearense, liderando com 9 pontos e 100% de aproveitamento Foto: Lenílson Santos / Ferroviario AC

O lateral-direito Polegar espera um time coral jogando de igual para igual com o Fortaleza.

"Estamos aqui para chegar. Se quisermos ser campeões, temos que jogar de igual para igual com eles e buscar sempre a vitória. Tudo bem que é um time de Série A, mas não temos que pensar nisso. Essa vantagem para nós é muito importante nas finais", disse ele.

Ficha Técnica

Estádio: Raimundo de Oliveira, em Caucaia/CE

Data: 8 de maio de 2021

Horário: 21 horas

Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Jailson Albano da Silva

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Wanderson e Bruno Melo; Matheus Jussa, Éderson e Matheus Vargas; Yago Pikachu, Wellington Paulista e David. Técnico: Léo Porto

Ferroviário

Jonathan; Polegar, Yuri, Vitão e Emerson; Wesley Dias, Diego Viana e Reinaldo; Wendson, Adilson Bahia e Mauri. Técnico: Francisco Diá