Por conta de Ceará X Bahia na Arena Castelão, Fortaleza X Ferroviário vai acontecer em Caucaia

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou na manhã desta sexta-feira (7) uma nova mudança de local na partida entre Ferroviário e Fortaleza, pela 3ª rodada do Estadual. O confronto segue marcado para sábado (8), às 21h, mas trocou a Arena Castelão pelo Raimundão, em Caucaia.

O motivo do ajuste na tabela é a “operação de jogo da final da Copa do Nordeste 2021”. Na mesma data, Ceará e Bahia realizam a final da competição regional, com previsão de início às 16h.

É a 2ª vez que o Clássico das Cores recebe uma alteração por parte da FCF. Na tabela inicial da 3ª rodada do Campeonato Cearense, o duelo estava marcado no equipamento da Região Metropolitana de Fortaleza. Posteriormente foi realocado para a Arena Castelão, e agora retorna ao Raimundão.

Na tabela de classificação, o Ferroviário é o líder com nove pontos. O Fortaleza surge uma posição atrás, com sete. O G-4 é completado por Atlético-CE e Ceará. Pelo regulamento, apenas os quatro melhores colocados avançam às semifinais do torneio.

Mudança em Fortaleza x Ferroviário

De: Arena Castelão – Para: Estádio Raimundo de Oliveira

Data: 08/05/2021

Horário: 21h (mantido)

Motivo: Ajuste na tabela devido a operação de jogo da final da Copa do Nordeste 2021.