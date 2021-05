Benevenuto aguarda "criatividade" do Vojvoda e se mostra disposto a mudar posicionamento

Regularizado no Fortaleza desde 8 de abril, o zagueiro Marcelo Benevenuto já atuou em cinco partidas com a camisa Tricolor e projeta evolução do time com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, recentemente contratado. Em entrevista à imprensa, o defensor falou sobre a expectiva para o trabalho do treinador argentino.

Benevenuto Zagueiro do Fortaleza "Confesso que não conheço. Espero que venha a mostrar toda sua criatividade no Fortaleza e que tenha sucesso aqui no clube. A gente vai ajudá-lo no dia a dia. O Fortaleza buscou o melhor nome para o clube e acredito que vai vir pra dar o melhor pro Fortaleza. O clube tem tudo pra dar, uma estrutura excelcente, para que possa vir fazer um bom trabalho aqui".

O defensor se mostrou tranquilo com possíveis mudanças de posicionamento que possam ser feitas por Vojvoda. "Particularmente, prefiro (jogar) centralizado, mas o que o precisar, se for jogar lado esquerdo, direito, acredito que vou dar conta ali também. Vou todos os dias trabalhar para melhorar o lado que tenho deficiência", destacou.

Clássico das Cores

Sobre o confronto diante do Ferroviário, neste sábado (8), pela segunda fase do Campeonato Cearense, Benevenuto citou o "trabalho forte" desenvolvido durante a semana para fazer um bom enfrentamento diante do rival. O zagueiro falou, ainda, sobre a parceria com o também novato Titi, que já demonstrou experiência no grupo.

"O Titi é um cara experiente, que vai agregar muito ao clube. Eu, que sou novo, para pegar experiência com ele. Ontem (quinta) mesmo, no treino, teve um lance que eu dei um carrinho e ele: 'Pô! Não, fica em pé, que sua chance de pegar a bola vai ser melhor, caso o cara corte'. Os dois lados ganham, tanto o Titi quanto o Fortaleza, por ter um cara do nível dele no clube".