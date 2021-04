Marcelo Benevenuto é regularizado no BID e fica à disposição para estrear pelo Fortaleza

O zagueiro Marcelo Benevenuto está apto para estrear com a camisa do Fortaleza. Nesta quinta-feira (8) o nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição de Enderson Moreira.

Legenda: Marcelo Benevenuto acertou com o Fortaleza, por empréstimo, até o final da temporada Foto: Reprodução

Benevenuto chega por empréstimo do Botafogo-RJ. Pelo clube carioca, na última temporada, o zagueiro, de 25 anos, disputou 49 partidas e marcou dois gols. Na atual temporada, disputou sete partidas, sendo seis pelo Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil.

Neste sábado (10) o Fortaleza visita o Confiança, em Sergipe, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.